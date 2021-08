Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann viel bewirken – wenn sie professionell gemacht ist und die richtigen Themen präsentiert. An Themen mangelt es Pfarreien, katholischen Verbänden und Institutionen nicht, und das nötige Handwerkszeug können ihre Vertreterinnen und Vertreter erlernen beim Presseseminar 2021/2022 des Bistums Münster, des Diözesancaritasverbands und der Akademie Franz Hitze Haus.

Das Seminar umfasst sechs jeweils zweitägige Module, die von Oktober bis März stattfinden. Auf dem Programm stehen beispielsweise das Schreiben von journalistischen Texten, die Möglichkeiten der Online-Kommunikation und das Agieren in den Sozialen Medien, Kommunikationsstrategien und ein Radioworkshop. Ebenso geht es um das Gestalten eigener Medien, digitale Fotografie sowie um Fundraising und Pressegespräche.

Die Inhalte werden theoretisch vermittelt und praktisch geübt, um das Gelernte zu Hause direkt umsetzen zu können. Exkursionen zu Medieneinrichtungen wie Tageszeitung, Onlineredaktion, Werbeagentur oder Radiosender runden das Programm ab. Die Referentinnen und Referenten sind ausgewiesene Medienfachleute aus der Praxis.

Das Presseseminar richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche, die in Pfarreien, Verbänden, Bildungseinrichtungen sowie in sozialen, caritativen und kirchlichen Institutionen tätig sind. Ebenso sind Personen willkommen, die sich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit interessieren.

Die sechs Module beginnen in der Akademie Franz-Hitze-Haus jeweils um 14.30 Uhr am ersten Tag und enden um 13 Uhr am dritten Tag. Das Presseseminar startet am Montag, 4. Oktober. Die Kursgebühr beträgt 750 Euro. Übernachtungen im Einzel- oder Doppelzimmer können dazugebucht werden.

Eine Anmeldung bis zum 17. September ist möglich bei Marie-Luise Niederschmid unter der Telefonnummer 0251/9818-444 oder per Mail an niederschmid@franz-hitze-haus.de. Weitere Informationen gibt es unter www.franz-hitze-haus.de

