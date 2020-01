Die Stadtteilkonferenz „Gemeinsam Hardt“ tagt am 17. Februar um 18:30 Uhr in der Agatha-Schule am Nonnenkamp.

Zur nächsten Stadtteilkonferenz „Gemeinsam Hardt“ sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Montag, 17. Februar um 18:30 Uhr in der Agatha-Schula am Nonnenkamp 22 herzlich eingeladen.

Das Vorbereitungsteam möchte an diesem Abend unter anderem über folgende Themen sprechen:

Updates zu laufenden Projekten Organisation zukünftiger Gemeindenfeste auf der Hardt Biodiversität/Hochbeete an der Pestalozzi-Schule - Budgetantrag Essbarer Garten am Pestalozzi-Kindergarten - Budgetantrag Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Vorstellung Projekt „Freiraum“ (Caritas) Grünpatenschaften auf der Hardt Sonstiges

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können in Absprache mit dem Sprecherteam jederzeit Themen für die Konferenzen vorschlagen.

Die Stadtteilkonferenzen in Dorsten sind bürgerschaftlich organisiert. Sie werden mit Unterstützung der Stadtverwaltung vorbereitet und durchgeführt. Mindestens ein Vertreter der Verwaltungsspitze nimmt an den Sitzungen teil. Die Konferenzen sind die Foren, in denen Entwicklungen im Quartier diskutiert, Projekte vorgestellt und neue Ideen angeschoben werden können. Außerdem entscheiden die Stadtteilkonferenzen über Zuwendungen aus dem Bürgerbudget für bürgerschaftliche Vorhaben im Quartier. Mit diesem Budget stellt die Stadt Dorsten jährlich für jeden Einwohner einen Euro zur Verfügung.

Quelle: Stadt Dorsten