Das Sprecherteam der „BürgerRunde Feldmark“ lädt zur 6. Stadtteilkonferenz ein. Das Treffe findet am Mittwoch, 29. Januar um 19.30 Uhr in der Familienbildungsstätte an der Beethovenstraße 1 statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Projektabwicklungen 2019, Informationen und Auskünfte zu den Fragebögen vom 30. Oktober 2019, Fragen der Bürgerinitiative Hoxberg, Vorstellung der „Offenen Heimatwerkstatt“, Vorstellung des „Interkulturellen Sportvereins“, Vorstellung und Abstimmung von Projekten 2020, Termine und Verschiedenes.