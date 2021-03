Heimwerker können sich freuen: Der Hellweg Bau- und Gartenmarkt an der Halterner Straße 45 bietet den Kunden ab Montag, 8. März 2021, die Möglichkeit zum Terminshopping, dem sogenannten Click & Meet oder auch Call & Meet.

So einfach funktioniert Terminshopping: Hellweg Kunden können telefonisch (02362/98760) oder online unter www.hellweg.de einen Termin zum Einkaufen in ihrem Hellweg Markt vereinbaren und sich dann vor Ort vom Team im Markt beim Einkauf beraten lassen.

HELLWEG Marktleiter Markus Hauser: „Die Kunden erwartet ein ganz neues Shoppingerlebnis. Wir hoffen unsere Kunden nehmen den Terminshopping-Service zahlreich an. Unser Team kann es kaum erwarten, die Kunden endlich wieder persönlich im Markt begrüßen und beraten zu können! Der Gartenmarkt kann von allen Kunden auch ohne Termin besucht werden.“

Sicheres Einkaufen: Der Hellweg Bau- und Gartenmarkt verfügt über alle erforderlichen Corona-Schutzvorkehrungen. Der Schutz der Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für Hellweg höchste Priorität.

Marktleiter Markus Hauser: „Unser Gartenmarkt steht ganz im Zeichen des Frühlings. Von frischen Pflanzen in bester Gärtnerqualität über Gartentechnik bis hin zu Gartenbaustoffen gibt es alles, was für die Gestaltung von Garten und Balkon benötigt wird. Dazu finden die Kunden ein umfangreiches Angebot an Zubehör wie Blumentöpfe und Erden. Passend zur Jahreszeit gibt es viele schöne Artikel für die Oster- und Frühjahrsdekoration. Zum Start der Grillsaison bieten wir hochwertiges Grillequipment sowie eine großflächige Ausstellung, die die neuesten Balkon- und Gartenmöbeltrends zeigt. Natürlich steht den Kunden auch das gesamte Baumarktsortiment mit Baustoffen und Werkzeugen beim Terminshopping zur Verfügung!“

Click & Collect

Die Kunden können auch weiterhin den Click & Collect Service nutzen. Die Wunschartikel können ganz einfach telefonisch (02362/98760) oder online unter www.hellweg.de (Abholung im Markt auswählen) bestellt werden und am Markt an der Pick-Up Station auf dem Parkplatz kontaktlos abgeholt werden. Die Ware ist i. d. R. innerhalb von zwei Stunden abholbereit.

Öffnungszeiten in Dorsten:

Mo-Fr 08.00 – 20.00 Uhr, Sa 08.00 – 20.00 Uhr

Quelle: Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH & Co.KG