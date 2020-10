Bereits seit 25 Jahren ist das Autohaus Swebenring der Toyota-Partner in der Region mit seinem Stammsitz in Dorsten-Wulfen.

Die Firmengründung liegt im Jahre 1995 und damals lag der Standort wirklich noch an der Straße Am Swebenring im Wulfener Gewerbegebiet Dimker Heide, daher stammt auch der Firmenname. Geschäftsführerin Marianne Borgmann blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück und freut sich über das runde Jubiläum. „Vor zehn Jahren sind wir zur Hervester Straße umgezogen. Die gesamte Stammmannschaft ist bis auf einem Rentner von Anbeginn der Geschäftstätigkeit erhalten geblieben“, freut sich Marianne Borgmann. Der Name „Am Swebenring“ wurde zu Borgmann Automobile GmbH, da das Unternehmen nicht mehr am Swebenring liegt und die Marke Toyota als fester Bestandteil der Borgmann Gruppe agieren möchte. Nun erstrahlt das Autohaus in voller Pracht und ist von weiten schon gut an der Hervester Straße zu erblicken.

Weil die gesamte Unternehmensgruppe um die Borgmann Automobile GmbH damals stark gewachsen war, suchte man einen neuen gemeinsamen Standort in der Umgebung. Die eigentliche Keimzelle der Firma war mitten im Ort von Wulfen und wuchs nicht mit. Es fehlten Parkplätze für Kunden, Gäste und Mitarbeiter. Außerdem Büros, Ausstellungsfläche und eine frische Optik. „Auch eine Modernisierung hätte unser Platzproblem nicht gelöst“, berichtet Clemens Borgmann rückblickend.

Mit 16.000 Quadratmetern übertrifft das jetzige Grundstück, das alte um das Doppelte. Im aktuellen Gebäude stehen 3900 qm Nutzfläche für Präsentation, Verwaltung und Werkstätten zur Verfügung. Mit dem Neubau war damals schon klar: Wulfen bleibt Hauptsitz der gesamten Firmen-Gruppe.

Vertreter vom Hersteller Toyota haben zum 25-jährigen Betriebsjubiläum persönlich gratuliert und sich für die gute Zusammenarbeit bedankt.

