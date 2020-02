„Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt“, das preisgekrönten Kinderbuch, bringt das Dortmunder Kinder- und Jugendtheater für Kinder ab zehn Jahren heute auf die Bühne an der Sckellstraße 5.

Am 16., 17.und 23. Februar erleben Zuschauer Paulina, die nur mault, als die Eltern sich trennen und sie umziehen muss. Doch dann stellt sich das Mädchen mutig den ganzen schlechten Nachrichten, die auf sie einprasseln und verliert nie ihren Optimismus, dass alles gut wird.

Heute Premiere

Das sehen alle erst bei der Premiere am heutigen Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr, oder an den Folgeterminen: 16., 17., 23. Februar sowie weitere Termine bis zum Spielzeitende. Karten gibt es an der Vorverkaufskasse im Kundencenter am Platz der Alten Synagoge, unter Theater DO und 0231/50-27222. Die Vorstellungen finden im Kinder- und Jugendtheater Dortmund in der Sckellstraße 5 statt.