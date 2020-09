Einladung zur ‚Apfelaktion‘ in der City am Platz von Netanya direkt am Hellweg

Im Oktober verschenken Ehrenamtliche gemeinsam mit Karin Stump vom Katholischen Forum Äpfel an PassantInnen, um so miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Damen und Herren möchten auf diese Weise beispielsweise auf Themen wie Erntedank, Schöpfungsverantwortung und Ökologie aufmerksam machen. Dazu gibt’s ein Roll-Up mit einem Apfelmotiv. Der Anklang an die biblische Paradiesgeschichte will zu Fragen nach Gott und Mensch, Paradies und Sündenfall , Freiheit und Grenzen , Geschlechterrollen usw. einladen.

Termine: Donnerstag , 08.Oktober, 14 – 17 Uhr und Samstag , 10. Oktober, 14 -17 Uhr

Herzliche Einladung