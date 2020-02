Steirische Musik im Akkordeon Café Dortmund am 3. Februar 2020 mit "Krainerlogie"

Montag 3.Februar 2020, 19-21 Uhr

Die Gäste des Akkordeoncafé erlebten am 3.2.2020 einen Hüttenabend mit original steirischer Musik.

Quer durch die Krainerwelt ging es mit den "Trio Krainerlogie" , einer eine Besetzung aus den Lammersberger Buam und dem ehemaligen Saukrainer Trio.

Fabian Plank Steirische/Knopf Akkordeon/Gitarre/E-Bass/Contrabass

Dominik Focks Gitarre/E-Bass/Contrabass/Akkordeon

Alexander Weisbecker Akkordeon/ Steirische/Knopf Akkordeon/Gitarre/E-Bass/Contrabass

und als Gast:

Sebastian Lammerich Bariton/Akkordeon/Gitarre/E-Bass/Contrabass

Infos:

http://www.akkordeon-cafe-dortmund.de/2019-konzerte-im-akkordeon-cafe-dortmund-2.html

Das Video zum Auftritt

https://youtu.be/fnNv6vVZ6-U

Über das Akkordeon Café Dortmund:

Das Akkordeon Café Dortmund ist eine monatlich stattfindende "Open Stage" Veranstaltung im Fritz Henssler Haus in Dortmund.

und findet statt an jedem 1. Montag im Monat (außer in den NRW Ferien) im

Café im Fritz Henßler Haus,

Geschwister-Scholl-Str 33

44135 Dortmund