Zur Stärkung der Berufs- und Studienorientierung in Zeiten der Corona-Pandemie haben am 20.01.2021 insgesamt 3.415 BesucherInnen an den digitalen Dortmunder Hochschultagen teilgenommen und sich passende Angebote aus einem umfangreichen und bunten Programm ausgesucht.

Das Programm bestand aus 150 unterschiedlichen Live- und Videoangeboten, die von den Dortmunder Hochschulen plus Partnern urchgeführt wurden :

der TU Dortmund,

der FH Dortmund,

der International School of Management (mit dem IT-Center),

der FOM Hochschule und der

IUBH Duales Studium,

sowie weiteren PartnerInnen wie der Agentur für Arbeit,

dem Studierendenwerk,

der IJGD

Koordiniert und moderiert wurden die Dortmunder Hochschultage vom Regionalen Bildungsbüro der Stadt Dortmund im Fachbereich Schule.

Eine Reihe der Videos der Dortmunder Hochschultage, wie das Eröffnungsinterview des Oberbürgermeisters Thomas Westphal und zu studienbegleitenden Themen im Livestream, ist noch bis zum 31.07.2021 auf der Homepage Dortmunder Hochschultage: 2021 war digital! verfügbar.