Bereits letztes Jahr kam ich wieder nach langer Zeit in den Genuss von Reisen und das erste Ziel, was ich angesteuert habe, war Italien. Bereits in den Jahren zuvor konnte ich in Rom, Neapel und Mailand mir ein Bild von den traumhaften Städten in diesem bezaubernden Land machen und so entschloss ich mich, die Insel stärker zu erkunden. Hier sind einige Tipps, welche Ziele für einen Frühlingstrip interessant sein könnten.

Besucht Catania auf Sizilien

Wenn man an Sizilien denkt, denkt man automatisch an die Traumstadt Palermo. Doch es gibt noch traumhaftere Städte. Die Stadt Catania wird meist unterschätzt, bietet aber viele Sehenswürdigkeiten. Da wäre die Altstadt Piazza del Duomo mit der Säule in der Mitte und der Elefantenstatue mit dem Obelisken auf dem Rücken. Catania ist aber auch interessant für seine alten Gebäude. Die Kathedrale von Sant Agata schmückt die Postkärtchen und ist eine der größten Sehenswürdigkeiten. Auch der schöne angelegte Garten Villa Bellini kann sich sehen lassen. Und natürlich darf der Ausblick auf den Ätna Vulkan nicht vergessen werden. Ich empfehle euch mal einen halbtägigen Trip zum Vulkan. Es lohnt sich. In Catania gibt es auch mehrere Strände. Sie sind teilweise durch die Vulkanausbrüche schwärzlich geformt, sind aber ideal für Sonnenanbeter.

Besucht die Costa Rei auf Sardinien

Sardinien ist eine meiner Lieblingsinseln in Italien. Es gibt traumhafte Strände und beeindruckende Landschaften. Die Costa Rei an der Ostküste ist eine heiße Empfehlung. Sie liegt nur einen Katzensprung von der Stadt Cagiliari entfernt und bietet Sportaktivitäten wie Schwimmen, Tauchen oder auch Joggen, Radeln auf dem Land. Sowohl für Sportfans als auch für Familien ist die Costa Rei eine großartige Empfehlung. Wenn Ihr schon dort seid, solltet ihr auch die Stadt Cagilari besuchen. Bastione Saint Remy, die Markthalle von San Benedetto oder das Schloss von San Michele sind einige Empfehlungen davon.

Das Wetter im April und Mai

Um die 19 Grad und mehr könnt ihr in Solchen Monaten erwarten. Es ist angenehm war und ideal für einen Sprung ins Wasser. Dabei sind die Orte noch längst nicht so überlaufen wie zur Hauptsaison, so dass Ihr entspannt anreisen könnt.