Am Samstag, den 23. Oktober geht es mit der 1923 gebauten Personenzug-Dampflokomotive "78 468" von Dortmund nach Koblenz und Cochem an Rhein uns Mosel. Derartige Maschinen waren bis Mitte der 1960er Jahre auch im Ruhrgebiet im Nahverkehr eingesetzt. Nach der Abstellung der „78 468“ im Jahre 1969 fand sie einen Abstellplatz im "Museum für Hamburgische Geschichte", wurde 1999 wieder reaktiviert und begeistert seit dem zahlreiche Nostalgie- und Eisenbahnfans auf Ausstellungen und Sonderfahrten.

Der Nostalgiezug besteht aus zwei- und vierachsigen Personenwagen aus den 1920er bis 1930er Jahren sowie aus den 1960er Jahren. Man reist z.B. in der rustikalen 3. Klasse auf Holzbänken, welche aber erstaunlicherweise recht bequem sind. Am Fenster oder auf offenen Wagenplattformen lässt sich neben der frischen Luft auch die Dampflokatmosphäre schnuppern. Unterwegs sorgt der Bistro-Wagen fürs leibliche Wohl bei ausgelassener Stimmung.

Tagestour als Zeitreise

Im Zug werden die am Fahrtag gültigen Auflagen bezüglich der Corona-Pandemie grundsätzlich umgesetzt.Los geht´s am Dortmunder Hauptbahnhof gegen 8 Uhr. Die Fahrtroute führt weiter über Bochum, Essen und dem Niederrheingebiet zunächst bis Koblenz, der Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Die Rückankunft in Dortmund wird am Abend gegen 0 Uhr sein. Näheres unter Tel: 0 20 41 - 34 84 668 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.