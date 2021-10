Das Studieninstitut Ruhr vergab jetzt mit Verspätung den Studienpreis 2020. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die Auszeichnung der letztjährigen Absolvent*innen erst in diesem Jahr statt. Mit dieser besonderen Auszeichnung ehrten Personal- und Organisationsdezernent Christian Uhr und Jürgen Pähler, Direktor des Studieninstituts, die Absolvent*innen im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung.



Etwa 10 % der Teilnehmer*innen erreichten die Noten „sehr gut“ und „gut“ in den einzelnen Lehrgängen. Die Preisvergabe fand feierlich in dem großen Foyer des Studieninstituts Ruhr statt.

Den Studienpreis für Absolvent*innen der Stadt Dortmund haben die folgenden Teilnehmerinnen gewonnen:

Kimberly Zagar (Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates) bestand die vorgezogene Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf der Verwaltungsfachangestellten mit der Note „sehr gut“. Auch Sabeth Franke (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt) hat ihre Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte mit der Note „sehr gut“ absolviert. Ebenfalls konnte sich über die Abschlussnote „sehr gut“ Lucie Chang (Bürgerdienste) freuen. Sie hat den zweijährigen Vorbereitungsdienst zur Beamtin des nichttechnischen Dienstes der Laufbahngruppe 1. 2 Einstiegsamt (mittlerer Dienst) erfolgreich beendet. Als Teilnehmerin des Verwaltungslehrgangs I hat Jeannette Kopp (Schulverwaltungsamt) die Traumnote „sehr gut“ erreicht. Für Ihren Ausbildungsabschluss als Kauffrau für Büromanagement bei der Stadt Herne wurde Kristin Keggenhoff mit der Note „sehr gut“ geehrt. Nach Beendigung ihrer Ausbildung wurde sie im Sozialamt der Stadt Dortmund eingestellt.