Nach der coronabedingten Zwangspause fanden vom 17. bis 19.06.2022 wieder die „German Masters“ im Kanu-Rennsport statt. Dabei handelt es sich um die Deutschen Meisterschaften der Seniorenklassen ab 32 Jahre. Austragungsort war der Fühlinger See in Köln.

„Für die Rennkanuten sind Wettkämpfe nunmal das berühmte Salz in der Suppe. Da in den letzten beiden Jahren viele Veranstaltungen ausfallen mussten, waren wir entsprechend „ausgehungert“. Deshalb konnten wir jetzt mit einem großen Team antreten,“ freute sich der neue Vorsitzende der Kanuabteilung, Toni Pais.

Und noch größer war die Freude über die Qualität der Leistungen. Mit zehn Deutschen Meistertiteln in den unterschiedlichsten Seniorenklassen erwiesen sich die FS98-Kanuten geradezu als „Goldhamster“. Seriensieger Siegmund Kaminski ließ auf allen vier Strecken von 200 m, 500 m, 1000 m und 5000 m der Konkurrenz keine Chance. Ebenso erfolgreich war Fanti Braun, die drei Einzeltitel errang und zusammen mit Susanne Pais eine weitere Goldmedaille einheimste. Susanne Pais und Christoph Lindau steuerten ebenfalls zwei Einzel-Titel bei.

Mit weiteren sechs Silber- und sechs Bronzeplätzen standen FS98er also gleich 22 Mal auf dem Siegerpodest.

Ein Bedürfnis und große Freude war es dem Team, mit diesen sportlichen Topleistungen die Aktion der Stadtsportbünde, der Verbände und Vereine „Pink gegen Rassismus“ zu unterstützen. Gefeiert wurde deshalb in den rosafarbenen Shirts, die symbolisch für die Integrationskraft insbesondere der Sportvereine steht.