Der AWO-Ortsverein Scharnhorst startet wieder mit Treffen in seiner Begegnungsstätte. Zum Kaffeetrinken und zum Spielen kommen die Stammgäste der AWO und die, die es werden wollen, am Montag, 18. Oktober, um 14 Uhr wieder an der Adresse Gerader Weg 1 (Saalbau), zusammen.

Ab diesem Datum sorgen Konny Surkamp und Anita Kiefer wieder jeden Montag dafür, dass die Besucher*innen einen angenehmen Nachmittag haben.

Auch wenn die Gästezahl nun nicht mehr begrenzt ist, gilt: Der Impfausweis muss vorgezeigt werden oder das negative Ergebnis eines Corona-Tests (nicht älter als 24 Stunden) oder die ärztliche Bescheinigung der Genesung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.