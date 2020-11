Im feierlichen Lichterglanz erstrahlt - rechtzeitig zum ersten Advent - der Weihnachtsbaum auf dem Brechtener Kreisverkehr. Premiere feierte gestern Abend (23.11.) mit dem Anleuchten zu Wochenbeginn der noch junge Verein "Brechtener mit Herz". Dazu leuchteten Herzlaternen, passend zum Logo des Vereins.

Der Weihnachtsbaum soll nun bis Anfang Januar auf dem Brechtener Kreisel, in dem sich die Evinger und die Brambauerstraße treffen, fürs weihnachtliche Ambiente im Stadtteil sorgen. Drei Tage zuvor hatten fleißige Helfer den Baum inmitten des Kreisverkehrs errichtet.

Zahlreiche LED-Lichter und stimmungsvoller Baumschmuck lassen die fünf Meter hohe Tanne nun in vorweihnachtlicher Pracht leuchten.

Coronabedingt fiel das Anleuchten kleiner aus

Schade nur, dass die fürs Anleuchten geplante kulinarische und musikalische Begleitung coronabedingt ausfallen musste, was der feierlichen Stimmung - leider auch ohne jegliche große öffentliche Beteiligung - aber keinen Abbruch tat.

“An dieser Stelle möchten wir unseren Dank an alle Unterstützer und Kooperationspartner für dieses Projekt aussprechen. Ohne diese Unterstützung wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen. Ein weiterer Dank geht an unsere fleißigen Vereinsmitglieder, ohne deren unermüdlichen Einsatz solche Projekte nicht zu realisieren wären“, lobte die 1. Vorsitzende Manuela Schulz-Metz.

Mit tatkräftiger Unterstützung des Evinger Bezirksbürgermeisters Oliver Stens und der Herren Ulrich Finger und Heiko Just vom städtischen Grünflächenamt, die laut Verein einen großer Anteil an der Umsetzung nicht nur dieses Projekts haben, ließen die „Brechtener mit Herz“ dann pünktlich um 18 Uhr in feierlicher Zeremonie die Lichter des Brechtener Weihnachtsbaums aufleuchten.

„Wir wollen den Brechtener Einwohnern beim Anblick des Baumes ein Lächeln ins Gesicht zaubern und auf das bevorstehende, besondere Weihnachtsfest einstimmen", so Nicole Kubel, 1. Geschäftsführerin der "Brechtener mit Herz": "Unsere Projekte sind für uns eine Herzensangelegenheit. Es ist uns ein großes Anliegen, unseren schönen Stadtteil noch attraktiver zu gestalten und wir möchten dabei besonders auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingehen und den Zusammenhalt sowie das Miteinander fördern.“

Trotz oder gerade wegen dieser besonderen Zeiten.

 Wer den Verein bei seinen weiteren Vorhaben und Projekten begleiten und unterstützen möchte, findet Infos und Kontaktmöglichkeiten auf der Vereins-Homepage: www.brechtener-mit-herz.de.