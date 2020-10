Im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung im Seniorenbegegnungszentrum Scharnhorst plant das Stadtbezirksmarketing Scharnhorst für den 12. November die Verleihung der Scharnhorst-Medaillen 2020.



Seit 2005 wird diese Medaille aus Porzellan jährlich an verdiente Bürgerinnen und Bürger, die sich durch ihr Engagement um den Stadtbezirk Scharnhorst verdient gemacht haben, verliehen.

"Die Lenkungsgruppe lässt sich durch Corona nicht davon abhalten auch in diesem Jahr die Medaille, die in limitierter Auflage in der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen hergestellt wurde und auf der Vorderseite das Porträt Gerhard von Scharnhorsts zeigt, zu vergeben", so Marion Hardt, die nicht nur die Bezirksverwaltungsstelle Scharnhorst leitet, sondern auch Geschäftsführerin des Stadtbezirksmarketings ist.

Erfolgen soll die Verleihung "selbstverständlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften", so Hardt.