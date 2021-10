Führungswechsel beim Gewerbeverein Eving und Umgebung. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Restaurant "Haus Wortmann" hat eine hohe Zahl an teilnehmenden Mitgliedern einige wichtige Vorstandspositionen neu besetzt. So wurde Jürgen Mohr in Nachfolge von Meik Hibbeln ins Amt des 1. Vorsitzenden gewählt, Lennart Hibbeln übernimmt die wichtige Funktion des Pressesprecher von Ingo Plettner.

Der Dank des Vorstands galt vor allem dem abgetretenen bisherigen Vorsitzenden Meik Hibbeln für seine "langjährige hervorragende Führung des Gewerbevereins". Der neue Vorstand und freut sich aber, Hibbeln weiterhin in beratender Funktion kontaktieren zu dürfen. Außerdem dankte der Vorstand Ingo Plettner für seine "außerordentlich gute Arbeit als Pressesprecher".

Die Wahlen sind unter Leitung von Michael Döbbel des Weiteren wie folgt abgelaufen: 1. Vorsitzender: Jürgen Mohr, 2. Geschäftsführer: Ingo Frenzel (Wiederwahl), 2. Kassierer: Lennart Hibbeln (Wiederwahl), Schriftführer: Petra Leinwand-Döbbel (Wiederwahl), Presseprecher: Lennart Hibbeln, Kassenprüfer: Vincent Döbbel, Beisitzer: Mario Neuenhöfer und Hendrik Scheiper.

In seiner Antrittsrede als neuer 1. Vorsitzender betonte Jürgen Mohr, dass er auf die bisher sehr gute Arbeit des Vorstandes aufbauen möchte und durch das neue Team einen weiteren Schritt nach vorne machen möchte.

Außerdem wurde eine Vorschau auf die anstehenden Termine und Feierlichkeiten des Gewerbevereins gegeben, über die man noch frühzeitig informieren werde.