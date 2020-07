Bei einem Verkehrsunfall am heutige Mittwoch (15.7.) gegen 14.10 Uhr auf dem Brackeler Hellweg in Brackel ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Ein Auto hatte das Rad der 41-jährigen Dortmunderin erfasst.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 57-jähriger Dortmunder mit seinem Wagen auf dem Brackeler Hellweg in Richtung Osten unterwegs. In Höhe der Einmündung Wieckesweg fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrrad der 41-jährigen Frau auf. Die Radfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.