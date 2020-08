37.Körner Treff auf der Anlage des SV Körne 83

Corona zwingt zum Umdenken

Da der Körner Treff wegen der Corona Auflagen weder am gewohnten Ort noch in der gewohnten Form stattfinden kann, hat sich der Veranstalter SV Körne 83 entschlossen, eine abgespeckte Version mit Biergartenatmosphäre bei begrenzter Personenzahl durchzuführen.

Wann? Wo? Wie teuer?

Samstag, 15.August, ab 17:00 Uhr

Sportanlage des SV Körne 83, Winkelriedweg 2

Eintritt 5€ - Karten nur im Vorverkauf (s.Textende) !!!



Programm

Nachdem die Veranstaltung mit dem Travestiekünstler Antonella Rossi am 04.Juli unter Einhaltung der Hygienevorschriften problemlos über die Bühne ging, war klar, dass auch der Körner Treff auf der Anlage stattfinden kann.

Gesagt, getan- wurden die Vorbereitungen schnell in Gang gesetzt und Künstler für das Programm engagiert.

Neben der Nachwuchssängerin Annika Wulf aus Rheine, die im letzten Jahr den „Rockpreis Rheine“ gewinnen konnte, wird auch der von der Antonella Rossi Show bekannte DJ Ralf die Gäste mit Musik versorgen.

Zur Freude des Veranstalters hat Antonella Rossi spontan zugesagt, eine 45minütige Einlage zu geben!

Körner Teamwork

Die Zusammenarbeit der beiden Sportvereine DJK TuS Körne und SV Körne 83 ermöglicht in diesem Jahr das Bereitstellen von Speisen und Getränken.

Auch wenn in diesen Zeiten vieles anders ist, so erhofft sich der Veranstalter einen regen Zulauf an Besuchern des 37.Körner Treffs.



Die Eintriitskarten können ausschließlich beim DKJ TuS Körne oder SV Körne 83 im Vereinsheim erstanden werden.