Die Straßenbauer freuen sich über die gute Witterung. Deshalb konnte jetzt das Pflaster an der Haltestelle - inklusive Steinen für Sehbeeinträchtigte - verlegt werden. Deutlich breiter und damit sicherer für die zahlreichen Schüler, die den Bushalt nutzen, wird die Haltestelle "Auf der Mühle" in Brackel. Die Bushaltestelle an der Flughafenstraße auf Höhe von Erich-Kästner-Grundschule und Freier Tankstelle wird von DSW21 derzeit umfassend umgebaut.

Dabei liegen die Bauarbeiten gut im Zeitplan. Im Laufe der vergangenen Woche sollten die Arbeiten auf der westlichen Seite neben Gaststätte "Pape" abgeschlossen werden. Wenn es keine Einschränkungen für die ausführenden Firmen wegen der Corona-Pandemie gibt, soll zum Wochenbeginn auf der östlichen Seite der Flughafenstraße begonnen werden.

Bislang befanden sich "Auf der Mühle" auf beiden Fahrbahnseiten Haltebuchten für die Busse. Diese wurden nun entfernt. Die Bürgersteige sind nun deutlich breiter. Angesichts der großen Schar von Kindern und Jugendlichen, die dort zeitgleich auf die Busse warten, hat DSW21 sich zum derartigen Umbau entschieden. Denn: Auch zahlreiche Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule laufen das kurze Stück von ihrer Schule an der Oesterstraße bis zur Flughafenstraße und nutzen die dortigen Busverbindungen.

Gleichzeitig bedeutet de Wegfall der Haltebuchten für alle anderen Verkehrsteilnehmer: Wenn ein Bus dort hält, müssen Autos und LKWs dahinter halten und warten, bis das Aus- und Einsteigen der Busfahrgäste abgeschlossen ist.

Der Bordstein ist angehoben worden, womit der Buseinstieg für Nutzer von Rollatoren und Kinderwagen barrierefrei wird. Die Fußgängerampel wurde wenige Meter nach Norden verlegt. (pk)