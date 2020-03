Jetzt im März bietet das CCDo-Bildungszentrum Brackel Kindern und Jugendlichen wieder die Möglichkeit, einen Monat lang kostenfrei in die Werkstattangebote hineinzuschnuppern.

 Jeden Dienstag dreht sich in der Programmier-Werkstatt alles um das Programmieren am Computer. Kinder und Jugendliche lernen verschiedene Programmiersprachen kennen und können das Gelernte in vielen spannenden Projekten ausprobieren.

 Die Roboter-Werkstatt findet jeden Mittwoch statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche die gerne tüfteln, bauen und programmieren. Lego-Mindstorms sind ideal um spielerisch das die Möglichkeiten der Robotik kennen zu lernen beim Bauen von Robotern, Automaten oder Maschinen die eigene Kreativität zu fördern.

 In der Foto-Werkstatt werden Kinder und Jugendliche jeden Donnerstag zum Fotokünstler. Es werden aus einfachsten Materialien tolle Hilfsmittel gebastelt um tolle Fotos zu machen. Dank Bildbearbeitung und tollen Ideen wird die erste Fotoausstellung nicht lange auf sich warten lassen.

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche ab dem fünften Schuljahr. Die Teilnahme ist im März kostenfrei, danach kostet jedes Werkstattangebot monatlich 29 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Bürozeiten (Mo-Do, 8-16 Uhr, Fr, 8-13 Uhr) des CCDo-Bildungszentrum Brackel e.V., Brackeler Hellweg 124, unter Tel. 0231/1654704 oder im Internet unter www.ccdo.de