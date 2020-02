Bei Kontrollen am Mittwoch (19.2.) entdeckte die Polizei zahlreiche Verstöße. Darunter elf Pkw- und Lkw-Fahrer, die sich selbst und teilweise auch ihre Kinder nicht anschnallten.



Bei zwei Fahrern wurde durch Blutproben der Verdacht bestätigt, dass sie unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Die Polizei ermittelt deshalb jetzt auch gegen einen 30-Jährigen, der nicht zum ersten Mal unter Drogeneinfluss einen Pkw gefahren hat. Nach Abfrage in der Datenbank musste er sofort seinen Führerschein abgeben.

"Am Remberg" in Schüren und in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums an der Schweizer Allee in Aplerbeck fielen insgesamt 56 Temposünder auf. In Schüren musste ein Autofahrer seinen überladenen und schlecht gesicherten Anhänger entladen. Der u. a. mit Eisenstangen beladene Einachser hatte auch technische Mängel.

Zahlreiche Kontrolltreffer erzielten die Polizisten auf der B1: Sieben Fahrer nutzten ein Smartphone während der Fahrt. An 39 Pkw und Lkw fehlte die grüne Umweltplakette.