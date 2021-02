Eine Gartenlaube mit anliegenden Unterstände brannte bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr am Sonntagabend (7.) um 20.22 Uhr an der Primelstraße eintraf.

Schon auf der Anfahrt war der Feuerschein sichtbar. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit zwei Strahlrohren. Nach wenigen Minuten explodierten mehrere Propangas-Flaschen. Bei einer weiteren Flasche löste die Sicherheitseinrichtung aus und das Gas strömte ab. Bis zur vollständigen Entleerung der Flasche mussten die Löschmaßnahmen unterbrochen werden. Eine weitere Flasche konnte geborgen und gekühlt werden, berichtet die Feuerwehr.

Kaninchen und Taube gerettet

Zur Unterstützung der Löschmaßnahmen wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Sölde (LZ11) gerufen. Die löschten den Brand mit zwei weiteren Strahlrohren von der anderen Seite. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten wurde die Brandruine mit Schaum abgedeckt.

In den Anbauten der Laube waren über 20 Kaninchen und eine Taube untergebracht. Sie wurden aus der Gartenlaube gerettet und kurzzeitig in Löschfahrzeugen untergebracht. Die Tiere konnten dem Besitzer übergeben werden. 40 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren im Einsatz.