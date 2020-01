Nachbarn haben die Feuerwehr alarmiert Hörde. Gleich mehreren Anwohnern fiel der Brand in einer Hörder Wohnung auf. Sie alarmierten am frühen Abend des 4. Januar die Feuerwehr. Bewohner hatten sich bei Ankunft der Feuerwehr bereits unverletzt ins Freie gerettet. Ihr Weihnachtsbaum war in Brand geraten.

Glück im Unglück hatten die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses, da einer der flüchtenden Bewohner die Türe hinter sich zuzog. Somit breitete sich kein Brandrauch im Treppenraum aus. Alle anderen Bewohner konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen bleiben.

So konnte der Trupp der Feuerwehr schnell die Wohnungstür erreichen und in der Wohnung den Brand löschen.

Für die Zeit des Einsatzes blieb die Rathenaustraße gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwachen Stadtmitte, Hörde, Scharnhorst, sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Berghofen und des Rettungsdienstes.

Die Freiwillige Feuerwehr Oespel/Kley stellte den Grundschutz in Hörde für die Zeit des Einsatzes sicher. Brandursache und Schadenshöhe werden von der Polizei ermittelt.