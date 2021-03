Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen drei Dortmunder, die in einem Tunnel auf Phoenix-West in Dortmund-Hörde mehrere Graffiti hinterließen.



Mitten am Tag, gegen 15 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über die Sprayer. Wenige Minuten später beobachteten Einsatzkräfte die drei Männer während der Tat.Sie sind 22, 23 und 24 Jahre alt. Die Polizei stellte acht Sprühdosen und ein Skizzenbuch sicher und leitete ein Strafverfahren ein.