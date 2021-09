Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin, als sie Freitagabend (17.) im Kreuzungsbereich Hagener Straße, Ecke Am Truxhof von einem Auto erfasst wurde.

Gegen 20.30 Uhr sei ein 25-Jähriger aus Bielefeld in einem Opel Corsa auf der Hagener Straße Richtung Süden unterwegs gewesen, ergeben erste Ermittlungen der Polizei. Hier habe er in die Straße Am Truxhof nach links abbiegen wollen, zur selben Zeit sei ihm die 44-jährige Dortmunderin auf ihrem Fahrrad entgegen gekommen. Sie habe den Radweg der Hagener Straße in nördlicher Richtung befahren.

Im Einmündungsbereich zur Straße Am Truxhof habe das Auto die hier vorfahrtsberechtigte Frau erfasst. Nach eigenen Angaben hätte der Bielefelder die Geschwindigkeit der Radfahrerin offenbar unterschätzt. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin ins Krankenhaus.

Es kam zu Verkehrsstörungen im Kreuzungsbereich. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.