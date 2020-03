Innerhalb von nur vier Stunden hat am Montag (16. März) ein Räuber einen Kiosk an der Hombrucher Straße in Dortmund gleich zweimal überfallen und damit den Besitzer und seine Frau in Angst und Schrecken versetzt.

Um 8:50 Uhr betrat der Mann den Kiosk das erste Mal: Er tat so, als wenn er Zigaretten kaufen wollte. Als die Ware vor ihm auf dem Tresen lag, forderte er anstelle selber zu bezahlen von dem Inhaber das Bargeld aus der Kasse. Der 54-Jährige verneinte. Unvermittelt griff ihn der Räuber an. Es kam zu einem

Gerangel, bei dem der Tatverdächtige den Dortmunder gegen ein Regal stieß. Nach mehrfachen Hinweisen, dass der Kiosk videoüberwacht sei, ergriff der Räuber die Zigaretten und flüchtete.

Die Polizei sicherte die Bilder der Überwachungskamera.

Um 12:50 Uhr Überfall Nummer zwei: Ein Mann betritt den Kiosk. Nun stand die 47-jährige Ehefrau des Inhabers hinter dem Tresen. Diesmal forderte der Räuber sofort Bargeld. Die Frau weigerte sich. Nach einem Schlag auf die Kasse - wodurch sie sich nicht öffnete - zückte der Mann ein Messer und bedrohte die Dortmunderin. Letztendlich konnte er mit dem Bargeld aus der Kasse flüchten. Durch die Einsicht in die Videoaufnahmen stand schnell fest: Es handelt sich um ein und denselben Tatverdächtigen.

Eine Polizeibeamtin gab einen entscheidenden Hinweis: Ihr ist der Mann aus vorangegangenen Polizeieinsätzen bekannt, seine Identität steht also fest. Weitere Ermittlungen in einem Krankenhaus, in dem sich der Mann eigentlich aufhalten soll ergaben, dass er seit gestern Morgen von dort flüchtig ist. Die Fahndung nach dem 33-jährigen Dortmunder dauert an.