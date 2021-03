Die Kripo hat durch umfangreiche Ermittlungen einen Raub von Anfang Dezember 2020 in Aplerbeck aufgeklärt und weitere Hintergründe aufgedeckt.

Am 7. Dezember hatte es einen Raub in Nähe der Strickerstraße gegeben. Damals war ein 15-jähriger Schüler seines Rucksackes und seiner Jacke beraubt worden. Die Kripo hat nun fünf junge Dortmunder (im Alter von 15 und 17 Jahren) ermittelt. Außerdem zeigten die Ermittlungen, dass die Raubstraftat einen Hintergrund hatte. Unter den Jugendlichen war es offenbar im Vorfeld zu einem Streit um eine E-Zigarette gekommen. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass es den 15-jährigen Schüler nicht willkürlich getroffen hatte.

Schlägerei mit 12 Jugendlichen

Die Kripo ermittelte auch, dass es kurz nach der Raubtat zusätzlich zu einer Schlägerei unter circa 12 Jugendlichen auf einem Parkplatz in Nähe der U-Bahnhaltestelle Aplerbeck gekommen war. Gründe der großen Auseinandersetzung - bei der sich auch drei junge Dortmunder verletzt hatten - waren ebenfalls die vorherrschenden Streitigkeiten. Bislang ermittelte die Kripo neun der 12 möglichen Teilnehmer an der Auseinandersetzung - alle sind ebenfalls im Alter von 15 und 17 Jahren. Auch mindestens drei der mutmaßlichen Räuber von der Strickerstraße waren in der Schlägerei verwickelt.