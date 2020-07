Zeitreisen sind Thema vieler Bücher und Verfilmungen. Auch unsere Zeitreise führt zu erstaunlichen Abenteuern, von denen unsere Filme erzählen werden!

Es beginnt ganz harmlos. Ein paar Kids langweilen sich in den Ferien. Es ist nichts, es ist wirklich überhaupt nichts los. Auf der Suche nach einem Abenteuer stöbern sie auf dem Dachboden von Opa Einstein herum und machen dabei eine folgenschwere Entdeckung. Mitten in Staub, Dreck und Spinnweben finden sie eine waschechte Zeitmaschine! Sie überlegen nicht lange und werfen die Zeitmaschine an! Eine verrückte Reise beginnt!

Unsere Reisen werden in eigenen Bildern stattfinden, in gemalten Schlössern, auf gemalten Drachen oder vielleicht in riesigen gemalten Blumen. Auch ein Ausflug in die Welt der Anime ist möglich! Wer weiß, wo uns die Zeitmaschine hinträgt.

Das Projekt ist angepasst an die aktuellen Coronavorgaben!

Wann: Mo + Di 10./11.8.2020 und Sa + So 22./23.8.2020, jeweils 11-16 Uhr

Wo: JFS Eichlinghofen, Persebecker Str. 89

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Betreut wird das Projekt von den Dortmunder Künstlerinnen Karla Christoph und Tanja Moszyk

Anmeldung unter: atelier@anschnitt.de