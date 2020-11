„Songabend - You´ll never watch alone“ live aus der Dreifaltigkeitskirche in Dortmund

Unter dem Motto „Songabend - You´ll never watch alone“ wird Matthias `Kasche´ Kartner gemeinsam mit Jeff Good aus Wales, Daniel Terre (Gitarre), Stefan Mann (Bass) und Matthias Kozka (Keyboard) am Sonntag, den 15. November 2020 ab 17:09 Uhr ein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche der besonderen Art spielen, nämlich ohne Zuschauer!

Weltbekannte Hits und einfühlsame Songs wie zum Beispiel „Unchained Melody“, „Lady in red", „Stuck on You“, „Hallelujah“, „Nessaja“ und selbstverständlich auch „You´ll never walk alone“ werden live performt. Gänsehautfeeling garantiert! Das Ordnungsamt Dortmund erteilte den Musikern die ausdrückliche Genehmigung, unter Einhaltung der Hygienebestimmungen in der Dreifaltigkeitskirche aufzutreten, allerdings ohne Publikum und dennoch kann man dabei sein!

Wie das geht erklärt die Band wie folgt:

Unseren Auftritt haben wir als Watchparty auf Facebook vorgesehen. Um auf musikalische Weise mit uns gemeinsam den Vorabend zu verbringen, meldet euch einfach in unserer eigens dafür erstellten Gruppe https://www.facebook.com/groups/songabend.15.11.2020 an. Bitte sendet dazu 1 € per PayPal an https://www.paypal.com/paypalme/songabend. Wer etwas mehr zahlen möchte, darf das sehr gerne machen.

Am Sonntag, dem 15.11. starten wir um 17:09 Uhr unsere Party. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen dann doch keine Zeit haben, ist das kein Problem. Als Mitglied der Gruppe könnt ihr euch das Video zu dem Auftritt anschließend jederzeit wieder anschauen.

Die Veranstaltung dient darüber hinaus zur Unterstützung der Dreifaltigkeitskirche.

Sonntag, den 15.11.2020 ab 17:09 Uhr live aus der Dreifaltigkeitskirche in Dortmund. Eintritt 1 € oder gerne mehr. Bitte per PayPal senden an: www.paypal.com/paypalme/songabend

Zutritt zur Facebook Watch-Party online unter: www.facebook.com/groups/songabend.15.11.2020

Weitere Infos unter www.kasche.com und bei Facebook www.facebook.com/kasche.kartner

