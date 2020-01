Ganz im Zeichen des Kommunalwahljahres stand der diesjährige Politische Frühschoppen des SPD Ortsvereins Wellinghofen/Wichlinghofen. Die vom Wellinghofer SPD Ratsherrn Martin Grohmann moderierte Veranstaltung führte die rund 80 anwesenden Gäste rund um Themen der „großen“ und „kleinen“ Politik.

In einem weiten politischen Bogen konnte der Dortmunder SPD Kandidat für das Amt des künftigen Oberbürgermeister, Thomas Westphal, die Zuhörer von struktur- und wirtschaftspolitischen Erfolgen der Vergangenheit bis hin zu wegweisenden Projekten in der Zukunft mitnehmen. Unter Hinweis auf eine erfolgreiche Politik wies er unter anderem darauf hin, dass die TU Dortmund den größten und einen der etabliertesten Informatik Fachbereiche Deutschlands hat. Auch ist es in den letzten Jahren gelungen, die Langzeitarbeitslosigkeit signifikant zu senken. Daran muss auch weiter hart gearbeitet werden. Als seine politischen Schwerpunkte sieht er unter anderen den massiven Aus- und Neubau von Wohnungen an sowie die optimale Betreuung von Firmen, die sich in Dortmund ansiedeln möchten oder schon hier ihr Standbein haben

Ebenfalls an der Podiumsdiskussion nahmen teil der für Dortmund zuständige Europaabgeordnete Prof. Dr. Dietmar Köster, die Landtagsabgeordnete Anja Butschkau sowie der Hörder Bezirksbürgermeister Sascha Hillgeris und der für Wellinghofen und Wichlinghofen zuständige Bezirksvertreter Rolf Gemmecke.