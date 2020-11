„SCW stellt Trainingsbetrieb im November ein & Skibasar fällt dieses Jahr aus“

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der Beschlüsse der Bundesregierung sowie der NRW Landesregierung zum „teilweisen Lockdown" müssen wir den Trainingsbetrieb ab Montag, den 2. November bis Ende November einstellen. Wir bedauern dies sehr, sehen gleichzeitig auch die Notwendigkeit einer Eindämmung dieser Pandemie. Wir werden sie rechtzeitig über die neuesten Entwicklungen bezüglich des Trainingbetriebes informieren.

Dafür bieten wir ab Montag, den 2. November wieder alternativ unsere Online Angebote an. Montags ab 20 Uhr Fitness Training mit Sebastian Schmitz und donnerstags ab 18 Uhr Rückentraining mit Mahnaz Faghihzadeh. Anmeldung bitte per E-Mail an sportwart@ski-sport.club

Leider fällt der traditionelle Skibasar zum Start in die Wintersaison in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie aus. Wir sehen leider keine Möglichkeit für die im Moment nötigen Schutzmaßnahmen zu sorgen.

Weitere Informationen erteilt die 1. Vorsitzende Heike Kausch unter 0173-976 81 69 sowie unter www.ski-sport.club