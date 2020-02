In der AWO-Begegnungsstätte Hombruch werden die Karten neu gemischt. Alle zwei Wochen treffen sich dort ein halbes Dutzend Frauen, um zu spielen. Das nächste Treffen ist am Donnerstag (13.2.) Februar, um 15.30 Uhr. Dann geht es im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter.

Sie sind erwerbstätig oder schon im Ruhestand, wohnen in Hombruch oder haben dort mal gewohnt und haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind alle neugierig auf Neues – neue Spiele und neue Bekannte. Gerade jetzt lernten fünf aus der Gruppe zum ersten Mal Skip-Bo kennen und lieben. Einige der – noch – kleinen Runde möchten gerne Doppelkopf spielen, doch das können und wollen die anderen nicht.

Wer also Lust verspürt, ein gutes Blatt in der Hand zu halten, die Würfel rollen zu lassen oder Spielgeld zu scheffeln, ist herzlich eingeladen, sich zum Spielen an der Tetschener Straße 2-4 einzufinden. Im Gastraum der Begegnungsstätte servieren die AWO-Ehrenamtlichen unter der Leitung von Hannelore Cordes Kaffee und Kaltgetränke und sind auch Ansprechpartner für viele Fragen. So auch dafür, ob man die mitgebrachten Spiele dort bis zum nächsten Mal deponieren kann. Man kann. Ansprechpartnerinnen sind Lioba Feuerborn und Anita Stelzner.