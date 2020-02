„Wasser ist Leben – Sauberes Wasser ist ein Kinderrecht“ heißt die terre des hommes-Ausstellung, die am 7. März nach dem Gottesdienst um 19 Uhr in der St.Benno-Kirche, Benninghofer Straße 168, eröffnet wird.

Besuchen kann man die Ausstellung bis zum 28. März, jeweils vor und nach den Gottesdiensten, zu den Bürozeiten und nach Anmeldung unter Tel. 731744.

In vielen Ländern ist die Versorgung mit sauberem Trinkwasser aus unterschiedlichen Gründen nicht gegeben. Oft sei das Wasser in armen Ländern durch Naturkatastrophen, Industrie, Bergbau oder intensive Landwirtschaft verschmutzt und führe zu Krankheiten, begründet terre des hommes das Engagement.

Die Ausstellung “Wasser ist Leben“ zeigt die Probleme in verschiedenen Ländern, verursacht von Bergbau und Textilindustrie, fehlenden Sanitäranlagen, Naturkatastrophen, Wasser- und Grundwassermangel. Lösungsansätze werden auch dargestellt.

Die Spenden gehen an ein terre des hommes-Projekt in Kambodscha, für Ernährungssicherheit und sauberes Wasser in vier Provinzen.