Am Montag gegen 19:20 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Westricher Straße in Lütgendortmund gerufen worden. Zwei Kinder und drei Erwachsene wurden mit Verdacht auf Rausgasvergiftung in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern der Vorder- und Rückseite der Erdgeschosswohnung. Mehrere Personen kamen aus dem völlig verrauchten Treppenhaus den Einsatzkräften entgegen. In der über der Brandwohnung gelegenen Wohnung waren drei Personen vom Rauch eingeschlossen. Die Einsatzkräfte führten eine massive, sofortige Menschenrettung durch. Dabei gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Drei Personen wurden mit Fluchthauben gerettet. Gleichzeitig wurde das Feuer bekämpft. Alle aus dem Haus kommenden und geretteten Personen sind rettungsdienstlich versorgt worden. Die Entstehungsursache wird von der Polizei ermittelt.