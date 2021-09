Auch die DASA Beteiligt sich am Samstag (18.9.) an der 21. Dortmunder DEW21 Museumsnacht. Zur jüngst eröffneten Ausstellung "Heilen und Pflegen" gibt es ein Bühnenprogramm, das dem Gesundheitswesen so manches Augenzwinkern abgewinnt.



Wie im vergangenen Jahr gibt es drei Zeitfenster, für die Interessierte Tickets erwerben. Los geht es bereits um 16 Uhr mit den allseits beliebten Physikanten, deren launige Darbietung zu naturwissenschaftlichen Phänomenen allerdings bereits ausgebucht ist. Für die beiden folgenden Blöcke sind noch Plätze frei. Sie gehen von 18.30 bis 20.30 Uhr oder von 21 bis 23 Uhr.

Ratschläge vom Revierdoc

Zu Gast ist der bekannte "Revierdoc" Matthias Manke, der mit vielen Tipps zur Rückengesundheit für reichlich Wirbel sorgt. Der Orthopäde und Unfallchirurg aus Bochum schreibt auch Bücher und hat auch für Hobbysportler so einige Ratschläge auf Lager.

Skurille "Altenpfläge



Sybille Bullatschek lädt mit ihrem Programm "Pfläge lieber ungewöhnlich" ins skurrile Haus Sonnenuntergang ein. "Deutschlands lustigste Altenpflägerin" aus Stuttgart bringt Fahrt ins Heim und versorgt in jedem Fall die Lachmuskeln mit einer Extraportion Training. Johnny Armstrong lindert alltägliche kleine und große Dramen durch schwarzen Humor und Selbstironie.

Außerdem ist die Universität Witten-Herdecke mit ihrem Projekt "Herzergreifend" am Start, das die Bedeutung der Herzdruckmassage in den Fokus rückt. Würden auch Laien sich ein Herz fassen und im Notfall reanimieren, könnten pro Jahr rund 10.000 Leben gerettet werden, so die Medizinstudierenden.