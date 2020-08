Bei der Einschulungsfeier unter Coronabedingungen wurden am Donnerstag die 53 Lernanfänger und ihre Eltern auf dem Schulhof der Mörike-Grundschule von Schulleiterin Judith Prein an ihrem ersten Schultag willkommen geheißen. Die Kinder durfdten nur von zwei weiteren Personen begleitet werden. Lernanfänger und Eltern konnten in auf dem Schulhof aufgemalten „Familienkreisen“ an der Feier teilnehmen. Selbstverständlich herrschte auch hier Maskenpflicht. Die Lehrerinnen der ersten Klassen stimmten die Kinder gemeinsam mit der Schulleiterin und dem Sozialpädagogen auf ihren ersten Schultag ein. Gebannt lauschten die Kinder der Geschichte von Flossi Fisch, Coco Affe und Püthi der Schlange, die aufgeregt ihrem ersten Schultag entgegen blicken. Anschließend fand im Klassenraum die erste Unterrichtsstunde zum gegenseitigen Kennenlernen statt und später wurde Zuhause fleißig weiter gefeiert.