Seit 1997 sorgt AIRWIN als erste Windkraftanlage der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21), am Steinsweg in Oespel für klimafreundliche Energie für die Stadt. Seitdem erzeugt sie zuverlässig umweltfreundlichen Strom aus Windkraft.



Aufgrund eines Schadens sind allerdings in Kürze Reparaturmaßnahmen notwendig. Dafür kommt ein Kran zum Einsatz, der Rodungsarbeiten für die Reparaturfläche erforderlich macht. DEW21 hat im Vorfeld umfangreich analysiert, was technisch möglich ist, um dabei die Eingriffe in die Landschaft so gering wie möglich zu halten.

Ökologisch begleitete Maßnahme



Die vorbereitenden Arbeiten beginnen bereits in dieser Woche. Die Reparatur, die für Anfang Mai geplant ist, wird voraussichtlich eine Woche andauern und von einem Fachbüro ökologisch begleitet. Wie die Reparatur und die damit verbundenen, notwendigen Rodungsarbeiten umgesetzt werden, hat DEW21 mit dem Umweltamt der Stadt Dortmund, der unteren Naturschutzbehörde und dem Regionalforstamt abgestimmt.