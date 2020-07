Die Deutsche Bahn möchte den Bahnübergang Westhusener Straße in Huckarde schließen. Als Gründe nennt ein Sprecher eine Umstellung des Stellwerks in Rahm und die geringe Frequentierung des Bahnübergangs.

Diese Feststellung sehen viele Anwohner jedoch ganz anders. Der Bahnübergang wird regelmäßig als Zufahrt zur Erpinghofsiedlung genutzt. Der alleinige Umweg über die Aspeystraße ist absolut keine Alternative. Die Aspeystraße ist jetzt schon verkehrstechnisch überlastet. Sie könnte den Ausweichverkehr in die Erpinghofsiedlung bei weitem nicht kompensieren. Daher haben sich Anwohner bereits an CDU-Ratsvertreter Uwe Wallrabe gewandt, der wie folgt Stellung bezieht.

"Die CDU Huckarde setzt sich auf Bezirks- und Ratsebene dafür ein, dass der Bahnübergang geöffnet bleibt. Der vorgeschlagene Rad- und Gehweg zum Rahmer Bahnhof ist nicht ansatzweise ein vollwertiger Ersatz. Mit uns wird es die Schließung nicht geben."