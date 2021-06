Die linke Bezirksgruppe Huckarde bemängelt, dass im Bereich der Bushaltestelle Haferkampstraße (Fahrtrichtung Kirchlinde) in Rahm schon seit einem langen Zeitraum keine Bänke mehr vorhanden sind.



„Wir haben als Linke bereits am 4. März 2020 einen Antrag auf Abänderung dieses Zustandes in die Bezirksvertretung Huckarde eingebracht“, so Bezirksgruppensprecher Ingo Meyer. „Es ist unverständlich, dass sich bisher nicht getan hat“ meint Linken-Mitglied David Liell. Die Linke weist darauf hin, dass sich die Haltestelle unmittelbar an einem Kindergarten befindet und fehlende Sitzmöglichkeiten die Nutzung des ÖPNV zudem gerade für ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen unnötigerweise erschweren.