Die Umkleiden der Sportplatzanlage Im Odemsloh in Westerfilde sind in die Jahre gekommen und beeinträchtigen den Betrieb des ansässigen Sportvereins. Das Amt für Stadterneuerung und die Sport- und Freizeitbetriebe bemühen sich nun um die Beschaffung von Fördergeldern für eine Erneuerung.

Der Verwaltungsvorstand hat das Thema aufgegriffen: Er schlägt der Politik vor, mit Fördermitteln ein neues Umkleide- und Sanitärgebäude auf der Sportplatzanlage zu errichten. Wenn die Politik dem Vorschlag folgt und den entsprechenden Beschluss fasst, können die Planungen fortgeführt werden.

Bereits seit 2015 werden im Gebiet Soziale Stadt Westerfilde und Bodelschwingh Maßnahmen der Stadterneuerung sowie weiterer Ämter koordiniert umgesetzt, um den Stadtteil zu stabilisieren und aufzuwerten. Bedeutende Themen sind hierbei die Stärkung der Vereine sowie die Unterstützung der Vor-Ort-Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Rot-Weiß Germania hofft auf Verbesserung



Die Sportanlage Im Odemsloh ist Heimspielstätte des Fußballvereins Rot-Weiß Germania. "Die beengten Verhältnisse und die veraltete Substanz der vorhandenen Umkleide- und Sanitärräume wirken sich aktuell negativ auf das Image des Vereins und seine Zukunftsperspektiven aus", so die Stadt. Um weiterhin für die Menschen im Quartier attraktiv zu sein, neue Angebote entwickeln und anbieten zu können sowie das Vereinsgelände auch für andere Stadtteilakteure zu öffnen, fehle es an der entsprechenden Infrastruktur. Eine Erneuerung der Räumlichkeiten und Anpassung an die aktuellen Nutzerbedürfnisse sei dringend notwendig.

Fördermittel werden Anfang 2021 beantragt



Das Projekt mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 1.000.000 Euro soll Anfang 2021 zum Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ angemeldet werden. Durch das Förderprogramm ist eine Zuwendung in Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten möglich. Bei erfolgreicher Fördermittelakquise soll die Planung für den Neubau in 2021 abgeschlossen werden, die Umsetzung der Baumaßnahme in 2022 erfolgen.