Vorstandswahlen und die Ehrung von erfolgreichen Schützen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Bürger-Schützenvereins Kirchlinde.

Durch die Pandemie konnte in 2020 keine Versammlung stattfinden, so musste der komplette Vorstand turnusgemäß neu gewählt werden. Alle Posten konnten besetzt werden. Das freute besonders die in ihrem Amt erneut bestätigte Vorsitzende Beate Schröer.

Überwiegend gab es Wiederwahlen, doch auch neue Gesichter im Vorstand konnten begrüßt werden. So auch Jonas Ritter. Er erklärte sich bereit den 2. stellv. Sportleiterposten zu übernehmen. Birgit Lüttecke konnte als Protokollführerin begrüßt werden und Anita Lage als stellv. Jugendleitung. Jörg Ritter übernahm die Sportleitung.

Mitglieder geehrt



Das amtierenden Kaiserpaar Jürgen I und Birgit I (Lüttecke) nahm zusammen mit der Sportleitung die Ehrungen vor. Vereinsmeister ihrer Klasse wurden Sabine Haus, Anita Lange, Tanja Ritter, Annegret Kötter, Ludgera Rabert, Andreas Dudek, Siegfried Liebich, Karl- Heinz Heise, Hugo Szkudlarek, Norbert Dudek und Reinhard Luschnat.

Beim vereinsinternen Jahres- und Wander-Pokalschießen sicherten sich Tanja und Jörg Ritter den ersten Platz, dicht gefolgt von Birgit und Jürgen Lüttecke mit dem zweiten Platz.

Das Kaiserpaar und die Vorsitzende zeichneten auch langjährige Mitglieder mit einer Urkunde und einer Nadel aus, die seit 2020 bereit lagen. Ausgezeichnet wurden Karl- Heinz Heise und Uwe Piwek für 35-jährige Mitgliedschaft, Diana Wertenbach, Dieter und Ilse Vohs und Hans Joachim Müller für 30 Jahre sowie Irmgart Schneider und Siegfried Liebich für zehn Jahre.

Regelmäßige Vereinstreffen

Der Vorstand hofft, dass das Vereinsleben nun wieder weitergeführt werden kann und an den Vereinsabenden viele Gäste und Schießsportinteressierte begrüßt werden können. Die Vereinsabende finden jeden Freitag ab 20 Uhr und für die Jugend jeden Sonntag ab 11 Uhr in der Schützenhalle Bärenbruch 122 in Kirchlinde statt. Gäste sind willkommen.