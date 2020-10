Nach langer Corona Pause erfolgt kommenden Samstag, 10. Oktober - Beginn 20:00 Uhr in der Warsteiner Music Hall endlich wieder ein Musik-Konzert. Den Anfang bestreitet die erfolgreiche und überregional hinaus bekannte "Classic Night Band" mit einer Live-Session.

Zu dem feiert die Band ihr 20jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Das Konzert, in diesen sehr besonderen Zeiten, wird gleich zu Beginn ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe der Warsteiner Music Hall sein.

Mal bekannte, mal weniger bekannte Songs werden mit viel Spontanität und reichlich Virtuosität den Besuchern präsentiert. Ein Konzert-Programm, das an musikalischer und stimmlicher Bandbreite kaum zu überbieten ist.

Eine bunte Mischung und eine Zeitreise durch die Welt der Rock- und Popmusik ist immer garantiert, wenn diese Band die Bühne betritt.

Die Besucher dürfen sich auf ein exclusives Konzert-Eventhighlight mit ausgezeichnetem Line-Up freuen.

Hinter den Kulissen arbeitet nach wie vor Torsten Sickert, der früher als Programmchef der "Zeche" im Jahr 2007 die Ü-40 Party ins Leben rief und jeden zweiten Freitag des Monats den Musikfans seine "Classic Night Band" präsentierte. Leider wurde diese Party-Reihe 2019 eingestellt.

In der neuen Wirkungsstätte von Torsten Sickert, der Warsteiner Music Hall, wird es nun mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept, mit unterschiedlichen Veranstaltungen weiter gehen.

Tickets für das Konzert gibt es unter: www.cn-band.de (Termine)

Ort: Warsteiner-Music-Hall (Phönix-Platz 4, Dortmund)

Tag: Samstag, 10.10.2020

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: 15,00 Euro zzgl. Gebühren

Kurze Hinweise zum -Warsteiner Music Hall- Hygienekonzept:

Unter dem Motto „BACK TO LIVE“ wird es ab Herbst in der Warsteiner Music Hall verschiedene Konzerte geben, die in Zeiten von Corona dem „echten Konzertgefühl“ recht nahekommen werden. Barhocker an Stehtischen werden für eine andere Atmosphäre sorgen, als die bisher bekannte Variante mit Stühlen.

Die Anzahl der Plätze wird an die jeweilige Besucherzahl angepasst, so dass immer die optimale Raumproportion für Gäste und Künstler gegeben ist.

Nur ein verständnisvolles Miteinander wird dafür sorgen können, dass Konzertliebhaber nicht weiter auf diese Form von Musik verzichten müssen und diese Reihe sich erfolgreich etablieren kann.

Das umfangreiche Hygienekonzept, sowie alle anderen Maßnahmen sind die Grundlage für eine Genehmigung solcher Veranstaltungen. Durch die neue und moderne Lüftungsanlage wird z.B. die Luft in der Halle alle 20 Minuten komplett ausgetauscht.

Getränkebestellung per Smartphone

Im Veranstaltungsgebäude ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen, auf Barhockern sitzend kann er abgenommen werden! Jeder Gast bekommt eine Platznummer. Ein Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten!

Getränkebestellungen können nur in digitaler Form mit einem Smartphone gemacht werden.

Eine detaillierte Anleitung dazu wird auf jedem Stehtisch zu finden sein und befindet sich auch auf der Rückseite der neuen Eintrittskarte.

Dazu wird ein Smartphone benötigt. Die Bezahlung erfolgt dann bargeldlos mit EC-Karte.

Barzahlungen sind nicht möglich.