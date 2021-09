Charlie Hallinan, der Frotmann von ROLLINGEXILE, begann seine musikalische Karriere in Dublin. Dort spielte der Ire in den 70igern Schlagzeug und gründete die Band BERLIN. Diese gelangte nicht nur zu lokalem Ruhm, sondern schaffte es als erste irische Rockband überhaupt einen Plattenvertrag im Ausland zu bekommen. Gemeinsam mit U2 und anderen Bands aus Dublin hatten sie zuvor eine Erstveröffentlichung auf dem Sampler "Just For Kicks".

Mit BERLIN spielte er als Support für Band wie THE JAM, THE CLASH oder GRAHAM PARKER.

Als der Drummer von U2 - Larry Mullin jun. - mit einem gebrochenen Arm ausfiel, wurde er von Charlie ersetzt, der auf diese Weise sechs Konzerte für diese weltbekannte Band spielte.

Charlie spielte auf einer Europatournee als Support für die BOOMTOWN RATS (2008). Der Gitarrist der RATS (Garry Roberts) spielt als Gastmusiker auf beiden Alben von ROLLINGEXILE mit.