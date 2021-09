Mit einem 25:25 gegen die Weltklassefrauenschaft vom Ferencvarosi Torna Club, 9 Goals by Alina Grijseels, startete Andre Fuhrs neu formiertes Team (Neuzugänge: Amelie Berger, Mia Zschokke, Frida Rönnig, Mie Sando, Gabriele Moreschi and so) in die Champions League Saison, ein durchaus respektables Ergebnis, wenn man/frau bedenkt, dass die Borussinnen zur Pause mit 12:14 zurücklagen...versus Bölk, Stolle, Behnke, Kluijber, Janurik ...

Report >> Link anklicken:

Bericht der Sportschau