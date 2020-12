11.12.2020, 16:05 Uhr

OSD leitet 45 Ordnungs-

widrigkeitenverfahren ein



55 Einsätze im Zusammenhang

mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung

verzeichnete der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Landeshauptstadt

am Donnerstag, 10. Dezember.

In den Maskenpflichtgebieten

der Stadt...

wurden 32 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen

Trageverpflichtung von Alltagsmasken eingeleitet.

Vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden in diesem Zusammenhang

in Bus und Bahn und den Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs

eingeleitet.

In zwei Friseursalons

in Stadtmitte und Eller

stellten Mitarbeiter des OSD Verstöße gegen die Maskenpflicht fest.

Beim Betrieb in Stadtmitte trugen sieben Anwesende keine

Mund-Nasen-Bedeckung. Darüber hinaus trug ein Mitarbeiter beim

Frisieren seine Alltagsmaske unterhalb der Nase.

In Eller trugen die beiden anwesenden Friseure lediglich Mund-Kinn-Visiere.

Zudem fehlte die Kontaktliste.

In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch gegen einen Friseurbetrieb in Oberbilk leiteten OSD-Dienstkräfte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da dort die Kontaktliste und

Desinfektionsmittel für Kunden fehlte.

Des Weiteren

ahndeten OSD-Mitarbeiter

in vier Gastronomiebetrieben im gesamten Stadtgebiet

Verstöße gegen die Maskenpflicht. In zwei Fällen lagen

Verstöße seitens der Kundschaft vor.

In zwei weiteren Fällen trugen auch Mitarbeiter

keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Einsatzkräfte des OSD leiteten entsprechende

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Bei einer Bäckerei in Lierenfeld trugen weder Kunden

noch Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren

wurden eingeleitet.

OSD-Einsatzzahlen

Insgesamt verzeichnete der OSD am Donnerstag, 10. Dezember,

107 Einsätze, von denen 55 im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Die Gesamtzahl der qualifizierten Gesamteinsätze des OSD seit dem

18. März beziffert sich auf 16.420, von denen 8.180 Bezug zur Umsetzung

der Coronaschutzverordnung hatten.

In der Leitstelle gingen sieben Anrufe zum Thema Coronaschutz ein.

Die Gesamtzahl der zum Thema "Corona" seit dem 18. März in der

OSD-Leitstelle eingegangenen Anrufe beläuft sich auf 11.578.