Nachrichten

aus Düsseldorf

29.10.2020, 16:55

Die gute Nachricht:

Kaum Verstöße gegen die Sperrzeit und

das Alkoholausschankverbot am Mittwoch

Die Mitarbeiter des Ordnungs-

und Servicedienstes der Landeshauptstadt Düsseldorf (OSD)...

haben am Mittwoch, 28. Oktober, 471 Menschen auf die Pflicht

zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung hingewiesen.

Insgesamt 21 Hinweisen auf Verstöße gegen die Corona-

schutzverordnung mussten OSD-Dienstkräfte im gleichen

Zeitraum nachgehen. Zudem wurde die Sperrzeit und das

Im Rahmen der Kontrollen zur Einhaltung der Corona-

schutzverordnung in Verbindung mit der Anlage

"Hygiene und Infektionsschutzstandards" stellten

OSD-Mitarbeiter in drei Betrieben diverse Verstöße fest.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.

Bei einer Gastronomie in Friedrichstadt veranlassten

Dienstkräfte des OSD darüber hinaus die sofortige Schließung.

Dort fehlten neben einer Raumskizze, Desinfektionsmittel

auch Hinweise zum Datenschutz. Zudem war die Kontakt-

datenliste fehlerhaft und der Notausgang versperrt.

Bei Kontrollen im Hauptbahnhof und der Kontrolle eines

Wettbüros in Holthausen...

wurden jeweils ein Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen

einer Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. In beiden Fällen

Die Überprüfungen zur Sperrzeit und dem Alkoholaus-

schankverbot ergaben nur einen Verstoß.

Eine Gastronomie in Friedrichstadt wurde von OSD-Mitarbeitern

nach 23 Uhr geschlossen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

wurde eingeleitet.

OSD-Einsatzzahlen

Insgesamt verzeichnete der OSD am Mittwoch, 28. Oktober,

64 Einsätze, von denen 21 im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Die Gesamtzahl der qualifizierten Gesamteinsätze des OSDseit

dem 18. März 2020 beziffert sich auf 13.377, von denen 7.040 Bezug

zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung hatten.

Darunter befanden sich seit dem 1. Oktober 35 Kontrollen privater

Feiern. Vier Anrufe zum Thema gingen am Mittwoch, 28. Oktober,

bei der Leitstelle des OSD ein.

Die Gesamtzahl der zum Thema "Corona" seit dem 18. März 2020

in der Leitstelle eingegangenen Anrufe beläuft sich auf 10.480