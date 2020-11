Düsseldorf

Wheel of Vision

Samstag, 7.11.2020

hochgeladen von Bruni Rentzing

Auf meinem Spaziergang...

letzten Samstag am Rhein, habe ich das Riesenrad

am Burgplatz das erste Mal dort aus der Nähe gesehen!

Es war zwischen 8:30-9:00 Uhr!

Die Sonne war kurz zuvor aufgegangen und erleuchtete

so einiges mit ihrem schönen Licht! Darum habe ich diese

Zeit genutzt, um einige Fotos am Ort des Geschehens zu

knipsen, die ich nun hier präsentiere!

Es war noch sehr still...

viele Menschen waren nicht unterwegs!

Jogger, Spaziergänger und wenige Autos habe ich gesehen!

Maskenpflicht...

ist dort natürlich trotzdem; wie ich auf vielen Schildern

gesehen hatte! Aber einige hatten ihre Maske dennoch

nicht getragen! Ich aber schon; habe eine schöne Maske

geschenkt bekommen! Die wollte spazieren geführt werden!

Herbstimpressionen...

habe ich auch in diesem Bild hier festgehalten!

Sofort erkennbar sind vielen sicher diese besonderen

Pflastersteine, die schön anzusehen und für diesen Platz

bekannt sind!

In diesem Beitrag hier ist der schöne Sonnenaufgang zu sehen:

Etwas für die Seele tun; das ist gut in diesen Zeiten! Sonnenaufgang am Rhein in Düsseldorf