Immer lauter werden die Stimmen der Kulturschaffenden neue, andere Formen der Bühnen zu schaffen. Immer düsterer das Bild, das die Kulturszene und Veranstaltungsbranche deutschlandweit zeichnet, kommt 2020 doch quasi einem Berufsverbot gleich. Und auch, wenn immer mehr Bühnen ihre Inszenierungen mittlerweile ins Netz verlagern, kann keine digitale Performance auch nur im Ansatz das live erlebte Konzert- oder Theatererlebnis ersetzen. Nie fehlte Applaus mehr als heute.



Dass es auch in Zeiten wie diesen Bühnen mit Publikum gibt, dafür steht das Projekt "Courtyard Concerts 2020" Pate, das das Living Hotel De Medici in Düsseldorf diesenSommer initiiert ( wir berichteten) und ins Leben gerufen hat. Hinter den Courtyard Concerts steht die Idee und der Gedanke, lokalen, regionalen und nationalen Künstlern eine Bühne zu bereiten, gerade jetzt, in denen viele Musiker, Singer-Songwriter, Kunstschaffende, aber auch das Publikum, Fans und Zuschauer ohne Live-Auftritte und Herzschlag-Erlebnisse auskommen müssen.

Der Innenhof als Bühne ... und die Zimmer als VIP-Logen

Vor diesem Hintergrund etabliert das De Medici ganz nach dem Motto #playitlive eine kulturelle Veranstaltungsreihefür verschiedene Genres im Zentrum und am Puls des Hotelrefugiums. Nach der erfolgreichen Premiere von "Frida Gold" (siehe: https://www.lokalkompass.de/duesseldorf/c kultur/pionier-projekt-startete-mit-der-band-frida-gold_a1389231) im hoteleigenen Innenhof, finden Künstler aus den Bereichen Klassik, Pop, Jazz, Rock,Kabarett oder auch Comedy und im Zuge eines ganzheitlichen und von der Stadt Düsseldorf genehmigten Hygiene- und Sicherheitskonzepts auf dem Springbrunnen-Carré eine einmalige Bühne. Die rund 50 zum Innenhof gelegenen Zimmer und Suiten werden für diesen Anlass zu exklusiven Logen.

Der nächste "Kultur im Hotel"-Aufschlag findet am Freitag, 17. Juli, ab 18.30 Uhr mit dem Künstler ALLE FARBEN statt. Ganz sicher zum Dancefloor mit jeder Menge Begeisterung und Standing Ovations wird das De Medici, wenn einer der etabliertesten und erfolgreichsten deutschen Künstler im Bereich Pop- und Dance die Bühne bespielt: der aus Berlin stammende DJ, Produzent und Echopreisträger, für den the limit only the sky ist ...