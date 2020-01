Anfrage: Schüler ohne Schulabschluss – wie kann besser geholfen werden?

Düsseldorf, 29. Januar 2020

Leider gibt es jedes Jahr noch immer junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Das Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf bietet eine Kommunale Koordinierung an.

„Trotz des guten Zieles, „Kein Abschluss ohne Anschluss“, gibt es leider junge Menschen, die das Ziel aus unterschiedlichsten Gründen nicht erreichen“, stellt Fraktionsvorsitzende Chomicha Mohaya fest und fährt fort:

„Deshalb fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung, wieviele junge Menschen haben seit dem 1.1.2015 in Düsseldorf die Schule ohne Abschluss verlassen, welche Gründe führten dazu, dass die jungen Menschen ohne Schulabschluss blieben und wenn als Grund eine schlechte Sprach-, Lese- und/oder Schreibkompetenz analysiert wurde (z.B. auch Analphabetismus), welche Schlußfolgerungen wurden gezogen, um in der Zeit des Schulbesuches diese Kompetenzen so zu verbessern, dass sie nicht mehr zum Schulende ohne Abschluss führen?

Es ist nicht gut, wenn junge Menschen ohne Abschluss die Schule verlassen. Es ist für sie, ihr Leben, ihr Umfeld nicht gut. Es ist für die Gesellschaft nicht gut. Deshalb müssen die Anstrengungen verstärkt werden.“

